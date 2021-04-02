احدث الأخبار

فريق فعاليات المجتمع التطوعي ومركز قوة الحركة ينظمان حملة التبرع بالدم
أبرز المواد
 الإمارات تسجّل 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
أبرز المواد
 التعليم: اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراً في رمضان .. ومرحلتي المتوسطة والثانوية من 12:30 إلى 2:30 مساء
أبرز المواد
 أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”
منوعات
 البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 موسكو تعلق على تحرّكات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية
أبرز المواد
 مبابي يتوعد بالثأر: جرحنا لا يزال مفتوحا
أجواء المناطق
 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار تايوان إلى 48 قتيلا
أبرز المواد
 تركيا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ بدء تفشي الجائحة
أبرز المواد
 أرامكو تعزز التمكين المجتمعي بدعم مراكز للتوحّد
أبرز المواد
 ما مدة فعالية لقاح كورونا؟.. خبراء يجيبون على السؤال المحير
أبرز المواد
 نووي إيران.. اجتماع الدول المشاركة بالاتفاق ينطلق افتراضيا
أبرز المواد
فريق فعاليات المجتمع التطوعي ومركز قوة الحركة ينظمان حملة التبرع بالدم

فريق فعاليات المجتمع التطوعي ومركز قوة الحركة ينظمان حملة التبرع بالدم

أبرز المواد
الإمارات تسجّل 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الإمارات تسجّل 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أبرز المواد
التعليم: اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراً في رمضان .. ومرحلتي المتوسطة والثانوية من 12:30 إلى 2:30 مساء

التعليم: اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراً في رمضان .. ومرحلتي المتوسطة والثانوية من 12:30 إلى 2:30 مساء

أبرز المواد
أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”

أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”

منوعات

موسكو تعلق على تحرّكات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية

موسكو تعلق على تحرّكات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية
http://almnatiq.net/?p=967987
المناطق - وكالات

دعا الكرملين كييف والغرب إلى “عدم القلق” حيال تحرّكات الجنود الروس عند الحدود الأوكرانية، في وقت أعربت أوكرانيا عن قلقها من احتمال حدوث تصعيد جديد في النزاع في شرق البلاد.

وتحدّثت أوكرانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع عن تحرّك للجنود الروس في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو وعلى الحدود الروسية-الأوكرانية، قرب أراض خاضعة لسيطرة انفصاليين مدعومين من الكرملين.

واندلعت الحرب في شرق أوكرانيا عام 2014 عندما ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم في أعقاب انتفاضة دامية أطاحت بالرئيس المقرّب من الكرملين آنذاك فيكتور يانوكوفيتش.

ونفت روسيا مرارا إرسال جنودها وأسلحة لدعم الانفصاليين.

وبينما لم يؤكد الناطق باسم الكرملين دميرتي بيسكوف مباشرة تكدّس الجنود على الحدود مع أوكرانيا، شدد الخميس على أن لدى موسكو حرية تحريك جنودها ضمن أراضيها.

وقال بيسكوف للصحافيين “روسيا تحرّك قواتها المسلّحة بحسب تقديرها” لما هو مناسب.

وقال “يجب ألا يقلق أحد وألا يمثّل (الامر) تهديدا لأحد”.

ونفى مشاركة الجنود الروس في النزاع المسلح في أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث “قط”.

وفي بروكسل، ندد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بحملة تجنيد عسكرية روسية جديدة في شبه جزيرة القرم، واعتبرها “انتهاكًا آخر للقانون الدولي الإنساني”.

وقال في بيان “أطلق الاتحاد الروسي (الخميس) حملة تجنيد أخرى في جمهورية القرم التي تم ضمها في شكل غير قانوني ومدينة سيفاستوبول لتجنيد سكان شبه الجزيرة في القوات المسلحة الروسية”.

وشدد أن “الاتحاد الروسي ملتزم بالقانون الدولي ومجبر على ضمان حماية حقوق الإنسان في شبه الجزيرة”، وأكد مجددًا أن “الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بالضم غير القانوني” لشبه جزيرة القرم ومدينتها الرئيسية سيفاستوبول.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات هذا الأسبوع برفع منسوب العنف بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من الكرملين في شرق أوكرانيا، ما قوّض وقفا لإطلاق النار تم التوصل إليه العام الماضي.

وبحسب كييف، قتل 19 جنديا أوكرانيا منذ مطلع العام.

وقال البنتاغون للصحافيين الأربعاء إنّ القوات الأمريكية في أوروبا رفعت حالة التأهب بعد “التصعيد الأخير للأعمال العدائية الروسية في شرق أوكرانيا”.

وتحدّث رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي الأربعاء مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف ورئيس هيئة الأركان العامة الأوكراني روسلان خومشاك.

وأفاد خومشاك هذا الأسبوع أنه تم نشر 28 ألف مقاتلا انفصاليا “وأكثر من ألفي مدرّب ومستشار عسكري روسي” في شرق أوكرانيا.

روابط ذات صلة

فريق فعاليات المجتمع التطوعي ومركز قوة الحركة ينظمان حملة التبرع بالدم

فريق فعاليات المجتمع التطوعي ومركز قوة الحركة ينظمان حملة التبرع بالدم
الإمارات تسجّل 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الإمارات تسجّل 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
التعليم: اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراً في رمضان .. ومرحلتي المتوسطة والثانوية من 12:30 إلى 2:30 مساء

التعليم: اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراً في رمضان .. ومرحلتي المتوسطة والثانوية من 12:30 إلى 2:30 مساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*