أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”

يستضيف النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة الاحد القادم ٢٢-٨-١٤٤٢هـ عدد من نجوم القصة في امسية قصصية

يشارك فيها القاص طاهر الزارعي والقاصة مسعدة اليامي والقاص حسين صبح الغامدي والقاصة مريم الزهراني وتدُير الامسية الاستاذة ليلى الحامد

هذا وسيتم بث الأمسية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد 22 / 8 / 1442 ، عبر برنامج zoom وسيتم فتح الرابط للخضور قبل الأمسية بربع ساعة .

وأشار رئيس النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة حسن بن محمد الزهراني بأن هذه الأمسية القصصية التي تضم نخبة من القاصين والقاصات تأتي امتداداً لبقية الأمسيات التي يقيمها النادي في سياق الأنشطة المتنوعة إرضاءً لجميع الأذواق والأطياف الثقافية وسيتم حفظها في موقع النادي على اليوتيوب بعد انتهاء الأمسية.