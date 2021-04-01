احدث الأخبار

أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”
منوعات
 البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 موسكو تعلق على تحرّكات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية
أبرز المواد
 مبابي يتوعد بالثأر: جرحنا لا يزال مفتوحا
أجواء المناطق
 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار تايوان إلى 48 قتيلا
أبرز المواد
 تركيا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا منذ بدء تفشي الجائحة
أبرز المواد
 أرامكو تعزز التمكين المجتمعي بدعم مراكز للتوحّد
أبرز المواد
 ما مدة فعالية لقاح كورونا؟.. خبراء يجيبون على السؤال المحير
أبرز المواد
 نووي إيران.. اجتماع الدول المشاركة بالاتفاق ينطلق افتراضيا
أبرز المواد
 هل عانيت من أعراض اللقاح .. “أبشر إذا”!
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يبعثان ببرقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف خميس مشيط بطائرتين مفخختين
أبرز المواد
أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”

أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”

منوعات
البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه خميس مشيط

أبرز المواد
موسكو تعلق على تحرّكات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية

موسكو تعلق على تحرّكات القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية

أبرز المواد
مبابي يتوعد بالثأر: جرحنا لا يزال مفتوحا

مبابي يتوعد بالثأر: جرحنا لا يزال مفتوحا

أجواء المناطق

أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”

أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”
http://almnatiq.net/?p=968003

يستضيف النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة الاحد القادم ٢٢-٨-١٤٤٢هـ عدد من نجوم القصة في امسية قصصية
يشارك فيها القاص طاهر الزارعي والقاصة مسعدة اليامي والقاص حسين صبح الغامدي والقاصة مريم الزهراني وتدُير الامسية الاستاذة ليلى الحامد
هذا وسيتم بث الأمسية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد 22 / 8 / 1442 ، عبر برنامج zoom وسيتم فتح الرابط للخضور قبل الأمسية بربع ساعة .
وأشار رئيس النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة حسن بن محمد الزهراني بأن هذه الأمسية القصصية التي تضم نخبة من القاصين والقاصات تأتي امتداداً لبقية الأمسيات التي يقيمها النادي في سياق الأنشطة المتنوعة إرضاءً لجميع الأذواق والأطياف الثقافية وسيتم حفظها في موقع النادي على اليوتيوب بعد انتهاء الأمسية.

روابط ذات صلة

غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي

غرفة القصيم التجارية تطلق معرض التمور الافتراضي
أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من كورونا

أمير تبوك يستعرض جهود الجهات الحكومية بالمنطقة للوقاية من كورونا
“السعودية للكهرباء” توقع مذكرة تعاون مجتمعي مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

“السعودية للكهرباء” توقع مذكرة تعاون مجتمعي مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*