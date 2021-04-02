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وزارة التعليم تعلن مهام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم حتى نهاية العام الدراسي

وزارة التعليم تعلن مهام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم حتى نهاية العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=968033
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، مهام إدارات وأقسام الإشراف التربوي، ومكاتب التعليم لبقية العام الدراسي 1442هـ.

وأشارت الوزارة- عبر تويتر- إلى أن مهام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم، ستكون كالتالي:

ـ إيقاف جميع الأنشطة اللاصفية والبرامج التدريبية واللقاءات والفعاليات تحقيقًا للمصلحة التعليمية.

ـ تركيز المحتوى في كل المواد الدراسية بما يتناسب مع الحصص المتبقية ويضمن تحقيق المهارات الأساسية، ويحد من الفاقد التعليمي مع إطلاع أولياء الأمور عليها؛ لضمان مساهمتهم الفعالة في دعم تعليم الطلاب.

ـ رصد درجات السلوك والمواظبة للطلاب في نظام (نور).

ـ الإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات، وإتاحتها على منصة (مدرستي) قبل فترة الاختبارات بوقت كاف.

ـ حصر الطلاب ذوي الظروف الذين يتطلب أداؤهم الاختبارات حضوريا، والاستعداد لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة.

ـ متابعة المشرفين التربويين للمعلمين في تجويد نماذج الأسئلة وفق الضوابط المحددة لذلك.

ـ تنفيذ خطط المعالجة والدعم للطلاب خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية.

ـ تنفيذ خطط مراجعة المواد واستكمال تقويم الطلاب في كافة المواد بجميع المراحل الدراسية ورصد الدرجات في نظام (نور)، وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة.

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