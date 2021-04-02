أمين الأحساء: شاطئ العقير وجهة سياحية وسنعمل على التطوير المستمر

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أكد أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن الأمانة وفي ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على التطوير المستمر لشاطئ العقير تعزيزاً للجانب الترفيهي للمواطن والزائر وتدعيماً للقطاع السياحي في المنطقة، مشدداً أن شاطئ العقير يعتبر أحد مستهدفات الأمانة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 لـ “مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح” باعتبار الشاطئ نقطة جذب سياحي واعد، نظير ما يمتلكه من مقومات مستدامة للمشاريع السياحية الجاذبة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال تفقد أمين الاحساء للمشاريع المنفذة والقائمة على شاطئ العقير، والتي تشرف عليها وتنفذها أمانة الأحساء، حيث ووقف في جولته على موقع مشروع انشاء الشاطئ المعياري (Blue Flag Beach ) والذي تنفذه الامانة بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ضمن مشاريع مبادرة انسنة المدن والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة ، ويقع المشروع في الجزء الشرقي من شاطئ العقير على مساحة 80 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر في اليوم الواحد ويشتمل المشروع على أنشطة ترفيهية ورياضية استثمارية تخدم كافة فئات المجتمع بعناصر مستدامة تنطبق عليها المعايير ومنها( مناطق تشميس وأخرى للسباحة ، موقع لرياضة الكياك ، موقع لرياضة كرة الطائرة الشاطئية ، مناطق للتأمل والاسترخاء ، منطقة فعاليات، مواقع للمقاهي ونقاط البيع والمطاعم العالمية ).

كما وقف م.الملا على سير الاعمال التنفيذية لمشروع مسرح العقير والذي يقع على مساحة 50 ألف متر مربع، ويضم إلى جواره سبع بحيرات ويستوعب 9 آلاف مشاهد ، وتهدف الأمانة من تنفيذ مشروع المسرح والبحيرات المحيطة لأن يكون منطلقاً لإقامة الفعاليات السياحية والوطنية اضافة الى العديد من الانشطة الاخرى .

وخلال جولته التي رافقها وكيل البلديات م.محمد بن عبدالله المغلوث، ووكيل المشاريع، م.هشام بن محمد العوفي، ووكيل الخدمات م.فهدبن محمد الزهراني، وقادها رئيس بلدية العقير م.راشد المسلمي، زار المواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة “عربات الكرفان” والتي تدرس الأمانة ضمن خطتها التوسع في مساحتها والعمل على زيادة الخدمات فيها، نظير ما يشهده الموقع من توافد أعداد كبيرة من السواح.

حيث تقدر مساحة مواقف الكرفانات بـ 21 ألف متر مربع، ويضم (بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 مترمربع ، نقاط لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي ، العاب أطفال ، استراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 مترمربع واستيعاب 50 شخص ، تركيب الانارة وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار ، ملعب لكرة الطائرة).

كما وقف الأمين على الخدمات التي تقدمها بلدية العقير برئاسة م.راشد المسلمي، من أعمال الصيانة والنظافة العامة للساحات ودورات المياه، إضافة إلى برامج تنظيف الشاطئ والتي تعمل عليها البلدية بآليات حديثه.