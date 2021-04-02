احدث الأخبار

ضمن برامج الشراكة الاجتماعية بلدية القطيف تدشن مشروع ” اروي عطشك ” بصفوى
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا
أبرز المواد
 خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أبرز المواد
 أمين الأحساء: شاطئ العقير وجهة سياحية وسنعمل على التطوير المستمر
أبرز المواد
 وزارة التعليم تعلن مهام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم حتى نهاية العام الدراسي
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً
أبرز المواد
 “الملكية الفكرية” تعاقب مؤسسة انتهكت حقوق مصنفات سمعية
أبرز المواد
 فريق فعاليات المجتمع التطوعي ومركز قوة الحركة ينظمان حملة التبرع بالدم
أبرز المواد
 الإمارات تسجّل 2,180 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
أبرز المواد
 التعليم: اختبار المرحلة الابتدائية الثالثة عصراً في رمضان .. ومرحلتي المتوسطة والثانوية من 12:30 إلى 2:30 مساء
أبرز المواد
 أمسية قصصية يستضيفها “أدبي الباحة”
منوعات
 البحرين تدين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
ضمن برامج الشراكة الاجتماعية بلدية القطيف تدشن مشروع ” اروي عطشك ” بصفوى

ضمن برامج الشراكة الاجتماعية بلدية القطيف تدشن مشروع ” اروي عطشك ” بصفوى

أبرز المواد
أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أبرز المواد
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

أبرز المواد
أمين الأحساء: شاطئ العقير وجهة سياحية وسنعمل على التطوير المستمر

أمين الأحساء: شاطئ العقير وجهة سياحية وسنعمل على التطوير المستمر

أبرز المواد

ضمن برامج الشراكة الاجتماعية بلدية القطيف تدشن مشروع ” اروي عطشك ” بصفوى

ضمن برامج الشراكة الاجتماعية بلدية القطيف تدشن مشروع ” اروي عطشك ” بصفوى
http://almnatiq.net/?p=968050
المناطق_القطيف

دشن رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أمس الخميس الموافق 01 أبريل 2021م مشروع “اروي عطشك ” الخيري لتوزيع مياه الشرب للمشاة، ومحطة لقياس الوزن في ممشى ‫جاوان بمدينة صفوى، ‏كما زار البرنامج التوعوي بحديقة الشباب بـمدينة صفوى، الذي يتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتوعوية الهادفة.

وأكد الحسيني أن هذه المبادرات والمشاريع تأتي ضمن برامج الشراكة الاجتماعية؛ التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية من خلال بلدية محافظة القطيف، بالتأكيد على أهمية هذه المشاريع الخيرية والتثقيف الصحي والعمل التطوعي، وتأهيل أفراد المجتمع في دورهم التطوعي ومسؤوليتهم الاجتماعية، بالإضافة لأهمية دعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين المشاركين في مختلف البرامج التي تقدمها البلدية لما يحقق لهم عائدا اقتصاديا.

وأوضح م. محمد الحسيني أن هذه البرامج والمبادرات تأتي تعزيزاً لقيم العمل الإنساني والتطوعي، ليكون وفق نهج مجود يحفز على التبنّي المجتمعي والتمكين في مسعى غايته إدراك الأثر الإيجابي الفاعل للأعمال على الفرد والمجتمع في شتى المجالات، مؤكداً أن البلدية تسعى لتدشين العديد من المبادرات التطوعية خلال العام الحالي، إضافة الى دعم الجهات المشاركة بما يجسد قيم المواطنة والعطاء.

ولكون المواطن محور التنمية الأول تهدف هذه البرامج والمبادرات إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ورفع وعي أفراده بذلك، وتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة لتحفيز وتمكين المتطوعين والمشاركين بمختلف أنشطتهم.

ولتعزيز مفاهيم جودة الحياة، وما تقوم به من مبادرات ومشاريع لإحداث تغيير إيجابي في مستويات جودة حياة أفراد المجتمع، من خلال المبادرات التي تم تبنيها لتعزيز نمط حياة الأفراد، وهو ما تجسد في إطلاق الإطار الوطني لجودة الحياة ووضع معايير وتنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية والتثقيفية المجتمعية وإقامة فعاليات لمختلف فئات المجتمع.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
أمين الأحساء: شاطئ العقير وجهة سياحية وسنعمل على التطوير المستمر

أمين الأحساء: شاطئ العقير وجهة سياحية وسنعمل على التطوير المستمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*