ضمن برامج الشراكة الاجتماعية بلدية القطيف تدشن مشروع ” اروي عطشك ” بصفوى

المناطق_القطيف

دشن رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أمس الخميس الموافق 01 أبريل 2021م مشروع “اروي عطشك ” الخيري لتوزيع مياه الشرب للمشاة، ومحطة لقياس الوزن في ممشى ‫جاوان بمدينة صفوى، ‏كما زار البرنامج التوعوي بحديقة الشباب بـمدينة صفوى، الذي يتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والتوعوية الهادفة.

وأكد الحسيني أن هذه المبادرات والمشاريع تأتي ضمن برامج الشراكة الاجتماعية؛ التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية من خلال بلدية محافظة القطيف، بالتأكيد على أهمية هذه المشاريع الخيرية والتثقيف الصحي والعمل التطوعي، وتأهيل أفراد المجتمع في دورهم التطوعي ومسؤوليتهم الاجتماعية، بالإضافة لأهمية دعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين المشاركين في مختلف البرامج التي تقدمها البلدية لما يحقق لهم عائدا اقتصاديا.

وأوضح م. محمد الحسيني أن هذه البرامج والمبادرات تأتي تعزيزاً لقيم العمل الإنساني والتطوعي، ليكون وفق نهج مجود يحفز على التبنّي المجتمعي والتمكين في مسعى غايته إدراك الأثر الإيجابي الفاعل للأعمال على الفرد والمجتمع في شتى المجالات، مؤكداً أن البلدية تسعى لتدشين العديد من المبادرات التطوعية خلال العام الحالي، إضافة الى دعم الجهات المشاركة بما يجسد قيم المواطنة والعطاء.

ولكون المواطن محور التنمية الأول تهدف هذه البرامج والمبادرات إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ورفع وعي أفراده بذلك، وتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة لتحفيز وتمكين المتطوعين والمشاركين بمختلف أنشطتهم.

ولتعزيز مفاهيم جودة الحياة، وما تقوم به من مبادرات ومشاريع لإحداث تغيير إيجابي في مستويات جودة حياة أفراد المجتمع، من خلال المبادرات التي تم تبنيها لتعزيز نمط حياة الأفراد، وهو ما تجسد في إطلاق الإطار الوطني لجودة الحياة ووضع معايير وتنفيذ حزمة من البرامج التحفيزية والتثقيفية المجتمعية وإقامة فعاليات لمختلف فئات المجتمع.