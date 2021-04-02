اختتام الملتقى الكشفي العربي لتنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات

المناطق_مبارك الدوسري

اختتمت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – مؤخراً الملتقى الكشفي العربي لتنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات ، الذي نظمته افتراضيا بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية خلال الفترة من 25 الى 31 مارس 2021، وبمشاركة 40 قائداً وقائدة يمثلون 17 جمعية من الجمعيات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة .

والقى خلال حفل الختام الذي أُقيم بالمناسبة الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي كلمة قدم فيها الشكر لجمعية الكشافة الكويتية ولهيئة الإشراف على الملتقى على جهودهم في إنجاح الملتقى وصولاً إلى تنمية قدرات المشاركين للمساهمة في وضع وتطبيق سياسة وطنية للراشدين في الكشفية على مستوى جمعياتهم بكفاءة.

كما تضمن الحفل كلمة للمشاركين القتها نيابة عنهم بسمة العريقي من جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية ، وكلمة لقائد الملتقى الدكتور عبدالعزيز المطوع ، وكلمة لنائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية أحمد عباس فرمن ، وعرض فلم تلفزيوني عن ابرز أحداث الملتقى ، وعددٍ من الفقرات الفنية التي قدمها المشاركين .

وكان نائب المُدير الإقليمي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي قد استعرض قبل حفل الختام المشروعات الشخصية التي قدمها المشاركين بالملتقى والتي بلغت 78 مشروعاً شخصياً جاءت في موضوعات تحديد احتياجات الجمعية من توفير وتعيين القادة ، و جذب وتوفير القادة ، وأساليب تشجيع وتحفيز القادة ، وآليات متابعة وتقييم أداء القادة ، كما قدم بعض المشاركين وسائل تدريب مبتكرة ، حُدد فيها خطوات الإنتاج والتكاليف ، واستعرض تقييم الملتقى بناء على آراء المشاركين .