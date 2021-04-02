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أمانة جدة تتلف 147 كيلوجراما من اللحوم والأسماك و 40 من المواد الغذائية الفاسدة

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أمانة جدة تتلف 147 كيلوجراما من اللحوم والأسماك و 40 من المواد الغذائية الفاسدة

أمانة جدة تتلف 147 كيلوجراما من اللحوم والأسماك و 40 من المواد الغذائية الفاسدة
http://almnatiq.net/?p=968075
المناطق_واس

أتلفت أمانة محافظة جدة 147 كلغم من الأسماك واللحوم والخضروات والمعجنات، و 40 كلغم من المواد الغذائية الفاسدة داخل موقع سكني يستخدم لتخزين وتحضير المواد الغذائية بنطاق حي البغدادية.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أنه في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها الأمانة رُصد أحد المواقع العشوائية وهو عبارة عن سكن يحتوي على عدد من المخالفات تنوعت بين تخزين أنواع من اللحوم مجهولة المصدر، وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطبقت بحقهم لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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