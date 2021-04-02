محافظ العقيق يدشن أكبر مقهى نسائي بالمحافظة

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انطلاقًا من مبادرة كن رياديًا التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة دشن محافظ العقيق الأستاذ سالم بن مسير بن طواله, أكبر مقهى نسائي في المحافظة والمنطقة يقدم المشروبات الساخنة والباردة، بدعم من معهد ريادة وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية.وقام بن طواله لدى وصوله بقص الشريط وتجول على أركان المقهى مستمعًا الى شرحا مفصلًا من إدارة المقهى، حيث يقع المقهى في قلب المحافظة النابض على مساحة تقدر بأكثر من 215 متر مربع يقدم العديد من المشروبات الساخنة والباردة والبعض منها حصري بالمنطقة وخاص بالمحل.وفي نهاية الجولة قدم محافظ العقيق شكره لإدارة المقهى على الدعوة, مضيفاً أن المقهى يعد باكورة استثمارية في المحافظة ومنطلقاً لمبادرة ” كن رياديًا” مشيدًا بالعمل المميز والذي أضفى على الموقع جمالًا، وتأتي هذه المبادرة على نهج مبادرة كن رياديًا التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والاستفادة من دعم التي وفرته قيادتنا الرشيدة للراغبين في إفتتاح مشاريع صغيرة أو متوسطة, معربًا عن سعادته بما شاهده خلال جولته.وفي نهاية الافتتاح قدمت إدارة المقهى درعًا تذكاريًا لمحافظ العقيق على رعايته وتدشينه.