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أمين الأحساء يتفقد المشروعات والخدمات البلدية في شاطئ العقير

أمين الأحساء يتفقد المشروعات والخدمات البلدية في شاطئ العقير
http://almnatiq.net/?p=968081
المناطق_واس

تفقد أمين الأحساء المهندس عصام الملا أمس، المشاريع المنفذة والقائمة على شاطئ العقير، والتي تشرف عليها وتنفذها أمانة الأحساء.
ووقف أمين الأحساء ميدانياً على مشروع إنشاء الشاطئ المعياري (Blue Flag Beach ) الذي تنفذه الأمانة بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ضمن مشاريع مبادرة أنسنة المدن، ويقع في الجزء الشرقي من شاطئ العقير على مساحة 80 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر في اليوم، مطلعاً على سير الأعمال التنفيذية لمشروع مسرح العقير الذي يقع على مساحة 50 ألف متر مربع، ويضم إلى جواره سبع بحيرات ويستوعب 9 آلاف مشاهد، والمواقف الخاصة بالمركبات المتنقلة “عربات الكرفان” التي تقدر مساحته بـ 21 ألف متر مربع، وتتضمن (بحيرة مزودة بنافورة بمساحة 490 مترمربع، ونقاط لاستخدام مياه الغسيل وتصريف مياه الصرف الصحي، وألعاب أطفال، واستراحة مشتركة للمناسبات بمساحة 160 مترًا مربعًا واستيعاب 50 شخصًا ، وتركيب الإنارة وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار ، وملعب لكرة الطائرة )، كما وقف على الخدمات التي تقدمها بلدية العقير ، إضافة إلى برامج تنظيف الشاطئ والتي تعمل عليها البلدية بآليات حديثه.
وأكد المهندس الملا أن الأمانة تعمل على التطوير المستمر لشاطئ العقير تعزيزاً للجانب الترفيهي للمواطن والزائر وتدعيماً للقطاع السياحي في المنطقة، مشدداً أن شاطئ العقير يعد أحد مستهدفات الأمانة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 لـ “مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح” باعتبار الشاطئ نقطة جذب سياحي واعد، نظير ما يمتلكه من مقومات مستدامة للمشاريع السياحية الجاذبة للمستثمرين.

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