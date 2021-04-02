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أمين حائل يوجه بمعاقبة مخالفي الاحترازات في جولة مفاجئة بالمنشآت

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أمين حائل يوجه بمعاقبة مخالفي الاحترازات في جولة مفاجئة بالمنشآت

أمين حائل يوجه بمعاقبة مخالفي الاحترازات في جولة مفاجئة بالمنشآت
http://almnatiq.net/?p=968095
المناطق_حائل

فاجأ أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، الفرق الرقابية المكلفة بالجولات المفاجئة على المولات والمراكز والمجمعات التجارية والمطاعم والكافيهات، لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بتواجده بينهم في أحد المولات لمشاركتهم في عملهم.

وقد قام “أبو راس” بزيارة المحلات داخل المول، وأكد على أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.

وشدّد على أهمية الالتزام بتفعيل تطبيق “توكلنا” ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.

ووجه بإيقاع العقوبات بحق المخالفين في تنفيذ تلك الإجراءات، كما وجه من خلال مشاركته الميدانية رسالة هامة لرؤساء البلديات بضرورة الوقوف ميدانيًّا مع فرقهم ومشاركتهم أثناء جولاتهم الرقابية للتأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية.

وأكد أن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرّة من قبل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية عبر قنوات التواصل مع الأمانة، أو الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق “بلدي 940” المتاح عبر الأجهزة الذكية.

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