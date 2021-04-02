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الشيخ المعجب يزور المرابطين في الحد الجنوبي

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الشيخ المعجب يزور المرابطين في الحد الجنوبي

الشيخ المعجب يزور المرابطين في الحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=968098
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زار معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قيادة قوة جازان وقيادة قوة نجران والوحدات التابعه لهما والتقى أثناء زيارته أبطال الحد الجنوبي من الضباط وضباط الصف المرابطين في النقاط القتالية المتقدمة وتقديم الدعم المعنوي لهم.
ورافق معاليه المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني والمدعي العام للقوات المسلحة العميد عواض بن علي الثمالي والوفد المرافق لمعاليه من منسوبي النيابة العامة.

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