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بعد إنجاز المهمة 30.. التقاط صورة سيلفي مذهل على المريخ

بعد إنجاز المهمة 30.. التقاط صورة سيلفي مذهل على المريخ

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بعد إنجاز المهمة 30.. التقاط صورة سيلفي مذهل على المريخ

بعد إنجاز المهمة 30.. التقاط صورة سيلفي مذهل على المريخ
http://almnatiq.net/?p=968119
المناطق - وكالات

ظهرت مركبة “كيوريوسيتي” التابعة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، في “هيئة مذهلة” وهي تلتقط صورة سيلفي على سطح كوكب المريخ إلى جانب تشكيل صخري.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن صورة “السيلفي” التقطت على سطح الكوكب الأحمر، أواخر مارس الماضي.

وقامت المركبة بالتقاط صورة “السيلفي” إلى جانب تشكيل صخري يعرف بجبل “ميركو” وهو اسم مأخوذ من جبل يوجد في فرنسا.

وتم التقاط هذه الصورة، احتفالا بتمكن عربة “كيوريوسيتي” من أخذ ثلاثين عينة للدراسة على سطح كوكب المريخ.

وبلغت هذه المركبة مستوى ثلاثين عينة بعدما أنجزت حفرة على مقربة من صخرة تعرف باسم “نوترون”.

وأوضحت “ناسا” أن الفريق العلمي استوحى هذا الاسم، أي “نوترون”، من فرنسا، لأن مادة “النوترونيت” وهي معادن طينية موجودة بكثرة في منطقة فرنسية.

وتتألف صورة “السيلفي” من 60 صورة تم أخذها في السادس والعشرين من مارس الجاري، من طرف أداة التصوير اليدوية في العربة.

وتم دمج هذه الصور مع 60 صورة أخرى تم التقاطها في السادس عشر من مارس الماضي.

ويعد “كيوريوسيتي” أكبر عربة يجري إرسالها إلى سطح المريخ، وهي جزء من مهمة “مختبر علم المريخ” التابع لـ”ناسا”.

وتم إطلاق العربة من الأرض في السادس والعشرين من نوفمبر 2011، وحطت على سطح المريخ بعد نحو عام، وكان ذلك في الخامس من أغسطس 2012.

والهدف من إرسال هذه العربة هو الاستطلاع ورصد المؤشرات للإجابة على السؤال المحير بشأن قابلية هذه الكوكب للحياة في السابق.

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