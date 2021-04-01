صحة بيشة : أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات مستشفى سبت العلاية العام خلال الربع الأول من عام 2021م

المناطق - عسير

قدمت صحة بيشة ممثلةً بـ مستشفى سبت العلاية العام خدماتها خلال الربع الأول من عام 2021م لعدد 113,161 ألف مراجعاً، وُزعوا على أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية ومركز الكلي .

وأوضحت صحة بيشة أن عدد مراجعي قسم الطوارئ بالمستشفى بلغ 8068 مراجعاً، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 6008 مراجعاً، وبلغ عدد جلسات غسيل الكلى 882 جلسة، كما بلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي 770 جلسة، وأُجري بالمستشفى خلال الفترة نفسها 121 عملية، فيما بلغت فحوصات الأشعة 7798، بالإضافة لقسم المختبر حيث أجرى 89514 فحصاً مخبرياً للمستفيدين .

تجدرُ الإشارة بأن جميع المستشفيات التابعة لصحة بيشة تُسعد بإستقبال مراجعيها، وتقدم خدماتها من خلال الكوادر الطبية المتخصصة في مختلف التخصصات.