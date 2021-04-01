احدث الأخبار

الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة
أبرز المواد
 خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. غلق مبنى الكابيتول بسبب “تهديد أمني” وإصابة عناصر شرطة
أبرز المواد
 القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة شقراء
منطقة الرياض
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 8300 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
منطقة تبوك
 صحة بيشة : أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات مستشفى سبت العلاية العام خلال الربع الأول من عام 2021م
منطقة عسير
 واشنطن تعلن “مشاركتها” في اجتماع فيينا الخاص بـ”نووي إيران”
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين اعتدال ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 بعد إنجاز المهمة 30.. التقاط صورة سيلفي مذهل على المريخ
أبرز المواد
 “سكني” يطلق مشروع “أسوار” الجديد لمستفيديه في “الخبر”
أبرز المواد
 وزير الصحة يحذر من التهاون في الاحترازات: سينعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية
أبرز المواد
 الشيخ المعجب يزور المرابطين في الحد الجنوبي
أبرز المواد
الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة

الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة

أبرز المواد
خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن

خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن

أبرز المواد
الولايات المتحدة.. غلق مبنى الكابيتول بسبب “تهديد أمني” وإصابة عناصر شرطة

الولايات المتحدة.. غلق مبنى الكابيتول بسبب “تهديد أمني” وإصابة عناصر شرطة

أبرز المواد
القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة شقراء

القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة شقراء

منطقة الرياض

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 8300 جولة ميدانية على المنشآت التجارية

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 8300 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=968131
المناطق - واس

نفَّذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 8326 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أسفرت عن إغلاق (60 ) منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية, وإصدار (103) مخالفات لمنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية .
وشددت أمانة تبوك على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد ، مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي من خلال فرقها الرقابية .
ودعت أمانة المنطقة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي.

روابط ذات صلة

غرفة تبوك توقع مذكرة تفاهم مع بنك الرياض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

غرفة تبوك توقع مذكرة تفاهم مع بنك الرياض لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
“أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021

“أيتام تبوك” تقر الميزانية والخطة الاستراتيجية للجمعية 2021
الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج

الإنارة والتلوث والكلاب الضالة هاجس أهالي الحي الشمالي بأملج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*