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خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن

خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن

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خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن

خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن
http://almnatiq.net/?p=968140
المناطق - واس

عبرت اليوم 80 سفينة المجري الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين؛ بإجمالي حمولات صافية قدرها 7ر4 ملايين طن.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في تصريح له اليوم أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، مشيراً إلى أن عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال بلغ 43 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 5ر2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب 37 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.2 مليون طن.

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