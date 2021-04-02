احدث الأخبار

أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق
منطقة الجوف
 الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19
أبرز المواد
 هكذا أنجزوا عملية قلب مفتوح وسط “نيران مستعرة”
أبرز المواد
 الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة
أبرز المواد
 خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. غلق مبنى الكابيتول بسبب “تهديد أمني” وإصابة عناصر شرطة
أبرز المواد
 القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة شقراء
منطقة الرياض
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 8300 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
منطقة تبوك
 صحة بيشة : أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات مستشفى سبت العلاية العام خلال الربع الأول من عام 2021م
منطقة عسير
 واشنطن تعلن “مشاركتها” في اجتماع فيينا الخاص بـ”نووي إيران”
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين اعتدال ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 بعد إنجاز المهمة 30.. التقاط صورة سيلفي مذهل على المريخ
أبرز المواد
أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق

أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق

منطقة الجوف
الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19

الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19

أبرز المواد
هكذا أنجزوا عملية قلب مفتوح وسط “نيران مستعرة”

هكذا أنجزوا عملية قلب مفتوح وسط “نيران مستعرة”

أبرز المواد
الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة

الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة

أبرز المواد

أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق

أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق
http://almnatiq.net/?p=968153
المناطق - الجوف

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأسواق والمنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق، وذلك من خلال جولة ميدانية نفذها الأمين يرافقه عدد من منسوبي الرقابة الصحية على المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والمنتزهات والحدائق، وأسفرت 491 حملة رقابية نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها خلال يوم الجمعة عن رصد 4 مخالفات وإغلاق منشأتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات.
وشدد المهندس الشرعان خلال الجولة على أهمية توعية العاملين والمتسوقين بأهمية الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة ممثلة في الجهات المعنية، للحد من انتشار هذا الوباء، ووجه الشرعان الأمانة بتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية من خلال البرامج التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الشرعان أن الأمانة لن تتهاون في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينا أن جولات الرقابة الميدانية مستمرة لرصد المخالفات وتطبيق الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وفقا لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا
أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الصحة

أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الصحة
أمير منطقة الجوف يدشن ويؤسس مشروعات صحية بـ 79 مليون ريال

أمير منطقة الجوف يدشن ويؤسس مشروعات صحية بـ 79 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*