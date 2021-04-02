أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق

المناطق - الجوف

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأسواق والمنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق، وذلك من خلال جولة ميدانية نفذها الأمين يرافقه عدد من منسوبي الرقابة الصحية على المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والمنتزهات والحدائق، وأسفرت 491 حملة رقابية نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها خلال يوم الجمعة عن رصد 4 مخالفات وإغلاق منشأتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات.

وشدد المهندس الشرعان خلال الجولة على أهمية توعية العاملين والمتسوقين بأهمية الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة ممثلة في الجهات المعنية، للحد من انتشار هذا الوباء، ووجه الشرعان الأمانة بتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية من خلال البرامج التوعوية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الشرعان أن الأمانة لن تتهاون في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينا أن جولات الرقابة الميدانية مستمرة لرصد المخالفات وتطبيق الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وفقا لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.