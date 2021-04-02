احدث الأخبار

السفير المعلمي يؤكد أن مركز اعتدال يؤدي دوراً مهماً في مراقبة الفكر المتطرف وكشفه ومقاومة ودحض أطروحاته
أبرز المواد
 أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق
منطقة الجوف
 الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19
أبرز المواد
 هكذا أنجزوا عملية قلب مفتوح وسط “نيران مستعرة”
أبرز المواد
 الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة
أبرز المواد
 خلال يوم.. 80 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات إجمالية قدرها 4.7 ملايين طن
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. غلق مبنى الكابيتول بسبب “تهديد أمني” وإصابة عناصر شرطة
أبرز المواد
 القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة شقراء
منطقة الرياض
 أمانة تبوك تنفذ أكثر من 8300 جولة ميدانية على المنشآت التجارية
منطقة تبوك
 صحة بيشة : أكثر من 100 ألف مستفيد من خدمات مستشفى سبت العلاية العام خلال الربع الأول من عام 2021م
منطقة عسير
 واشنطن تعلن “مشاركتها” في اجتماع فيينا الخاص بـ”نووي إيران”
أبرز المواد
 توقيع مذكرة تفاهم بين اعتدال ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
السفير المعلمي يؤكد أن مركز اعتدال يؤدي دوراً مهماً في مراقبة الفكر المتطرف وكشفه ومقاومة ودحض أطروحاته

السفير المعلمي يؤكد أن مركز اعتدال يؤدي دوراً مهماً في مراقبة الفكر المتطرف وكشفه ومقاومة ودحض أطروحاته

أبرز المواد
أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق

أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق

منطقة الجوف
الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19

الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19

أبرز المواد
هكذا أنجزوا عملية قلب مفتوح وسط “نيران مستعرة”

هكذا أنجزوا عملية قلب مفتوح وسط “نيران مستعرة”

أبرز المواد

السفير المعلمي يؤكد أن مركز اعتدال يؤدي دوراً مهماً في مراقبة الفكر المتطرف وكشفه ومقاومة ودحض أطروحاته

السفير المعلمي يؤكد أن مركز اعتدال يؤدي دوراً مهماً في مراقبة الفكر المتطرف وكشفه ومقاومة ودحض أطروحاته
http://almnatiq.net/?p=968160
المناطق - واس

أكد معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أن مركز اعتدال شيد على ثلاث ركائز تتمثل في مواجهة التطرف بأحدث الأساليب والوسائل الفكرية والإعلامية المتوفرة، ولاستخدام أساليب مبتكرة لمواجهة الفكر المتطرف مثل البرامج عالية التقنية والوسائل التحليلية المتقدمة، وللعمل على دحض خطاب الكراهية والتطرف وتعزيز مفاهيم الوسطية من خلال إنتاج محتوى إعلامي يتصدى للفكر الراديكالي.
جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة توقيع المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) مذكرة تفاهم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT) التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، وذلك لتعزيز التعاون في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (PCVE).
ورحب معاليه، بإقامة هذه الشراكة المهمة بين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واعتدال (المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف)، مشيراً إلى أن مركز اعتدال يعد مركزاً عالمياً رائداً تم إطلاقه في العاصمة الرياض، ويؤدي دوراً مهماً في مراقبة الفكر المتطرف وكشفه وأيضاً مقاومة ودحض أطروحاته.
وعد السفير المعلمي مركز اعتدال من أبرز المنصات التي تعمل على نشر مبادئ التسامح والاعتدال وتعزيز فرص السلام العالمي، مفيداً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية الشديد والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب والمساهمة في إنجاح مساعي مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب للاضطلاع بدوره الحيوي كمركز للتميز يعمل على بناء قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب وكذلك تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يسعى ضمن أهدافه الأساسية إلى تقديم المساعدة للدول الأعضاء في تنفيذ الركائز الأربع للإستراتيجية والمتمثلة في إقرار تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ووضع تدابير لمنع الإرهاب ومكافحته، ووتطوير إجراءات لبناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، ثم صياغة سياسات لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كمكون أساسي لمكافحة الإرهاب.
وشدد معاليه، على أن الركائز التي شيد عليها مركز اعتدال تلعب دوراً حاسماً في معالجة جوانب مهمة في الركيزتين الأولى والثانية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما تعكس هذه الجهود والعمل اللافت الذي يقوم به اعتدال اهتمام المملكة العربية السعودية باستئصال الإرهاب بجميع أشكاله ومعالجة الظروف المؤدية إلى ظهور التطرف والتحريض على العنف، معرباً عن تهنئته للجانبين بتوقيع المذكرة ومتمنياً شراكة مثمرة وتعاوناً هادفاً لهما.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19

الولايات المتحدة تسمح بالسفر بلا قيود لمن تلقوا لقاح كوفيد-19
هكذا أنجزوا عملية قلب مفتوح وسط “نيران مستعرة”

هكذا أنجزوا عملية قلب مفتوح وسط “نيران مستعرة”
الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة

الأولى من نوعها بالعالم.. العراق يسجل ولادة طفل بحالة نادرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*