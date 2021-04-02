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«تعليم تبوك» يشدد على تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية والصحية

«تعليم تبوك» يشدد على تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية والصحية
http://almnatiq.net/?p=968166
المناطق- تبوك- فايز السميري

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على العناية بتكثيف تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية، التي أقرتها الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا بما يسهم في سلامة الجميع، ومنها استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.
وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم المنطقة خالد الفقير حرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار، مشيراً إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية ومنع التجمعات وإقامة الحفلات.

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