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أمير مكة المكرمة يرعى المؤتمر الأول لعروض الشعر العربي بعد غدٍ

أمير مكة المكرمة يرعى المؤتمر الأول لعروض الشعر العربي بعد غدٍ
http://almnatiq.net/?p=968176
المناطق - مكة المكرمة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بعد غدٍ, انطلاق المؤتمر الأول الافتراضي لأكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف تحت عنوان” عروض الشعر العربي بين طلاقة الفن وانضباط العلم”.
ويتضمن الحفل العديد من الكلمات لرئيس الجامعة واللجنة العلمية وللباحثين والمشاركين, وجلسات خاصة بالمؤتمر على مدى ثلاثة أيام متتالية بواقع جلستين في اليوم الواحد ، يشارك فيها عدد من الأدباء والأكاديميين والمثقفين.
وأعرب رئيس الجامعة أمين مجلس الأمناء بالأكاديمية الدكتور يوسف عسيري عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر في رحاب الجامعة، الذي يُعد الأول من نوعه محلياً وعالمياً في مجال عروض الشعر العربي، مثمناً الرعاية من سمو أمير منطقة مكة المكرمة, التي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة للشأن الثقافي في هذا المحفل العلمي.
وأوضح أن المؤتمر الافتراضي لعروض الشعر العربي جاء بمشاركة باحثين من سبع دول عربية وعالمية، لهم بصمتهم في هذا الحقل المعرفي الفني، ويأتي ضمن المشروع التثقيفي الكبير الذي تضطلع به أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، من منطلق رسالتها في الإبداع الشعري، ونشر الثقافة الشعرية وتوثيقها علميا.

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