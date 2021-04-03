الولايات المتحدة تسجل 74912 إصابة مؤكدة و 907 حالات وفاة بكورونا

المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74,912 إصابة مؤكدة و 907 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30,357,579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550,169.