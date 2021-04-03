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إصابة سمير جعجع بكورونا

إصابة سمير جعجع بكورونا
http://almnatiq.net/?p=968180
المناطق - وكالات

أعلنت الدائرة الإعلامية بحزب القوات اللبنانية، اليوم الجمعة، عن إصابة رئيس حزب القوات سمير جعجع بكوفيد -19.

وأوضحت في بيان أنه “في اليوم التالي لاحتفالية أسبوع الآلام التي نُظِّمَت في المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، شعر رئيس الحز الدكتور سمير جعجع بعوارض طفيفة، وبعد استمرارها ولو طفيفة لمدى ثلاثة أيام متواصلة، خضع لفصح PCR مع عقيلته النائب ستريدا جعجع، فأتت نتجته إيجابية ونتيجة النائب جعجع سلبية،

كما أعلن المصدر إصابة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني الذي كان مشاركا في الاحتفالية، بفيروس كورونا المستحد.

وتم مناشدة الحضور بالخضوع لفحص PCR.

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