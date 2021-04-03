هكذا علق مورينيو على “رحيل” هاري كين

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رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، التكهنات المحيطة بمستقبل مهاجم الفريق هاري كين.

وقال مورينيو، الجمعة، قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) المقررة الأحد ضد نيوكاسل يونايتد، “لا يمكنني لعب تلك اللعبة، يجب أن أركز على ما لدينا. بالطبع، أكون سعيدا دائما عندما يذهب اللاعبون إلى منتخباتهم الوطنية ويقدمون أداءً جيدًا. لذلك أنا سعيد لأنه (كين) يؤدي بشكل جيد مع إنجلترا.

ونقلت أسوشيتد برس عن مورينيو قوله “أنا سعيد لأن إنجلترا تفوز، بالطبع، لكن لا يمكنني أن ألعب تلك اللعبة بما يقوله الناس وما لا يقوله الناس”، مشيرا إلى ما ورد عن رحيل كين عن توتنهام بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هاري كين توج بلقب هداف البريميرليغ في 2015-2016 و2016-2017، لكنه لم يرتق لمنصات التتويج مع النادي اللندني، ويبقى إنجازه الأبرز بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا “التشامبيونزليغ” 2018-2019 الذي خسره ضد ليفربول.

ولعب النجم الإنجليزي بقميص توتنهام في 326 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 214 هدفا وصنع 46 آخرين.