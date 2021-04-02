هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان

هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان

أبرز المواد
الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على تنفيذ أجندة إيران

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تصر على تنفيذ أجندة إيران

أبرز المواد
شاهد حاملة الطائرات “أيزنهاور” تعبر قناة السويس في طريقها للخليج

شاهد حاملة الطائرات “أيزنهاور” تعبر قناة السويس في طريقها للخليج

أبرز المواد
هكذا علق مورينيو على “رحيل” هاري كين

هكذا علق مورينيو على “رحيل” هاري كين

أبرز المواد

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تعلن مواعيد وآلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 هـ‫ ‬

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تعلن مواعيد وآلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442 هـ‫ ‬
http://almnatiq.net/?p=968193
المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف عن مواعيد وآلية أداء الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ وتضمنت آلية الاختبارات التالي :

•تكون جميع الاختبارات النهائية لمقررات متطلبات الجامعة إلكترونياً عن بعد عن طريق نظام البلاك بورد .

•الاختبارات النهائية للمقررات النظرية تحدد آلية عقدها من قبل الكليات التي تتبعها سواء حضورياً أو إلكترونياً على أن يعلن ذلك للطلاب على البوابة الإلكترونية .

•تكون الاختبارات النهائية للمقررات العلمية والسريرية حضورياً في الفترة والموعد المحدد للطالب في البوابة الإلكترونية .
•بداية الاختبارات النهائية لمقررات متطلبات الجامعة يوم الأربعاء ١٤٤٢/٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١٤/١٤م .

•تكون فترة الاختبارات النهائية يوم الأحد ١٤٤٢/٩/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١٨م وتنتهي بنهاية يوم الأثنين ١٤٤٢/٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٥/٣م .
•تكون بداية فترة الاختبارات النهائية الساعة العاشرة صباحاًوتحدد فترة الاختبار لكل مقرر وفقاً لما هو معلن للطالب في جداول الاختبارات النهائية على البوابة الإلكترونية.

•التأكيد على جميع الطلاب والطالبات بمراجعة جداول الاختبارات النهائية للتأكد من الآلية المقررة لكل مقرر من خلال البوابة الإلكترونية للطالب -حيث تم إتاحة جداول الاختبارات النهائية بدء من يوم الخميس ١٤٤٢/٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٤/١م .

•التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الصحة للمؤسسات التعليمية بشأن التدابير الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا COVlD-19 أثناء حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب للمؤسسات التعليمية لأداء الاختبارات .

•الالتزام التام بتفعيل تطبيقي “توكلنا وتباعد”لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب أثناء تواجدهم داخل مقرات الجامعة .

روابط ذات صلة

أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق

أمين الجوف يتفقد مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنشآت التجارية والمنتزهات والحدائق
أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف تنهي إعادة تأهيل وتطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا
أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الصحة

أمير منطقة الجوف يستقبل وزير الصحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*