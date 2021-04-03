بلينكن: يجب أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بـ”إجراءات متساوية”

المناطق - وكالات

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي أمس الجمعة، إنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بـ”إجراءات متساوية” في ما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والديمقراطية.

وعكست تصريحات بلينكن تركيزاً على الفلسطينيين بشكل أكبر من السياسة المؤيدة لإسرائيل التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترمب، وهو ما أوضحه بلينكن خلال الاتصال الهاتفي مع أشكنازي.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الوزيرين “ناقشا التحديات الأمنية الإقليمية، والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتطبيع العلاقات مع الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة”.

وساعد ترمب العام الماضي في إبرام اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب. ولم يركز الرئيس جو بايدن بشكل كبير حتى الآن على إضافة المزيد من الدول إلى القائمة.

وقال برايس، إن الوزير “شدد على إيمان الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بإجراءات متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية”.

وأضاف، أن بلينكن أكد من جديد “التزام الولايات المتحدة القوي بإسرائيل وأمنها، والتطلع إلى تعزيز جميع أوجه الشراكة الأمربكية – الإسرائيلية”.

ومنذ تسلم إدارة بايدن السلطة في يناير الماضي، انتهجت سياسة مختلفة عن الإدارة السابقة في التعامل مع الملف الفلسطيني، إذ أعادت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع فلسطين، وقدمت مساعدات للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى رفعها العقوبات التي فرضها ترمب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، قبل ساعات من الاتصال.

تغيير في السياسة

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت في 18 مارس الماضي، خلال مسودة مذكرة نشرت تفاصيلها وكالة “رويترز”، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، تعكف على وضع خطة لـ”إعادة العلاقات” مع الفلسطينيين، بعدما تدهورت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأوضحت الوثيقة، أن الرؤية الأمريكية هي “تعزيز الحرية والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب، وتعزيز احتمالات التوصل إلى حل الدولتين المبني على التفاوض على أساس حدود 1967، مع مقايضة الأراضي بالتراضي، والاتفاقيات بشأن الأمن واللاجئين”.

وأشارت الوثيقة إلى “إمكانية إعلان مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس، للتصدي لوباء كورونا، وكذلك مجموعة كاملة من برامج المساعدة الاقتصادية والأمنية والإنسانية، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.

كانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ذكرت الشهر الماضي، أن استطلاعاً للرأي، أجري في الولايات المتحدة، أظهر أن نسبة الأمربكيين الذي يؤيدون ضغط حكومة بلادهم على إسرائيل لحل نزاعها مع الفلسطينيين، في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقالت الصحيفة، إن استطلاع “غالوب” السنوي بشأن وجهات النظر الأميركية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أظهر أن 34% من الأميركيين يريدون رؤية ضغط أكبر من الحكومة الأميركية على إسرائيل، وأن 53% من الديمقراطيين يُؤيدون الآن هذا النهج، وهي المرة الأولى التي يتبنى فيها أغلبية الديمقراطيين هذا الموقف، مشيرة إلى أن 67% من الديمقراطيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية.

عباس يريد التواصل مع بايدن

وكانت “هيئة البث الإسرائيلي”، أفادت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض قبول مكالمة من وزير الخارجية الأميركي منتصف فبراير الماضي، وعزت السبب إلى رغبة عباس بالتحدث إلى بايدن مباشرة، وفقاً لما نقلته “يديعوت أحرونوت”.

وأضافت الهيئة، أن مسؤولين من الولايات المتحدة الأمربكية وفلسطين يعملون على تنسيق اتصال بين بلينكن ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، كما ذكرت ورود اسم حسين الشيخ العضو البارز في إدارة السلطة الفلسطينية، كمحاور محتمل لبلينكن عوضاً عن عباس.