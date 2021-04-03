احدث الأخبار

وزير الخارجية : نركز على رخاء شعبنا ومستعدون للعب دور أكبر في ضمان أمننا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 موكب المومياوات ..كبسولة نيتروجين مقاومة للبكتيريا والاهتزاز
أبرز المواد
 إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا
أبرز المواد
 لبنان الغارق يمد اليد للعراق.. الاستشفاء مقابل النفط
أبرز المواد
 نووي إيران ولقاء فيينا .. كسر الجمود ولكن الطريق لا يزال مليئاً بالأشواك
أبرز المواد
 بلينكن: يجب أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بـ”إجراءات متساوية”
أبرز المواد
 وفد ألماني في لبنان الأسبوع المقبل لبحث إعادة إعمار مرفأ بيروت
أبرز المواد
 سماء غائمة جزئيا على وسط وشرق وغرب المملكة
أبرز المواد
 12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر!
أبرز المواد
 هل ينقل الملقحون العدوى.. تصريح طبي عاصف يصدم العلماء
أبرز المواد
 هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان
أبرز المواد
وزير الخارجية : نركز على رخاء شعبنا ومستعدون للعب دور أكبر في ضمان أمننا

وزير الخارجية : نركز على رخاء شعبنا ومستعدون للعب دور أكبر في ضمان أمننا

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد
موكب المومياوات ..كبسولة نيتروجين مقاومة للبكتيريا والاهتزاز

موكب المومياوات ..كبسولة نيتروجين مقاومة للبكتيريا والاهتزاز

أبرز المواد
إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

أبرز المواد

لبنان الغارق يمد اليد للعراق.. الاستشفاء مقابل النفط

لبنان الغارق يمد اليد للعراق.. الاستشفاء مقابل النفط
http://almnatiq.net/?p=968223
المناطق - وكالات

لم يجد لبنان الغارق في أحد أسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية منذ عقود سبيلا للمساعدة إلا عبر العراق، الذي يعاني بدوره أصلا من أزمات اقتصادية.

فقد وقع الطرفان اتفاقا إطاريا ينصّ على توفير بغداد نفطا مقابل تقديم بيروت خدمات طبية واستشفائية، وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية الرسمية.

وبموجب هذا الاتفاق الذي وقعه أمس الجمعة، وزير الصحة اللبناني حمد حسن ونظيره العراقي حسن التميمي، سيتلقى لبنان 500 ألف طن من النفط العراقي، أي سدس حاجاته، وفق ما أفاد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر.

كما شمل الاتفاق أيضا “التعاون في مجال إدارة المستشفيات”، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية مختصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة و”مدن طبيّة” في العراق. كذلك، نصّ على تعاون في مجال “التدريب الطبي”.

وفي السياق، أشار وزير الصحة اللبناني أمس إلى زيارة مرتقبة له إلى بغداد مع وفد حكومي

من أحد المستشفيات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

“مستشفى العالم العربي”

يشار إلى أن العراق هو أكثر الدول العربية تضررا من كوفيد-19، ويشهد منذ عقود نقصا في الأطباء والأدوية والتجهيزات الصحيّة.

في المقابل، لطالما اعتبر لبنان “مستشفى العالم العربي” نظرا لخدماته الاستشفائية المتطورة في القطاع الخاص وكفاءة أطبائه الذين يدرس أغلبهم في أوروبا والولايات المتحدة.

لكن القطاع الصحي اللبناني تراجع وغادر مئات الأطباء البلاد مؤخرا على وقع الأزمة العميقة.

من أحد المستشفيات في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، تفاهم لبنان والعراق على تشكيل “لجنة فنيّة مشتركة” لضمان تطبيق ما ورد في الاتفاق الإطاري، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

يأتي خيط المساعدة هذا في وقت يعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية سببت صعوبات في التزود بالطاقة.

ووافق مجلس النواب في نهاية آذار/مارس على قرض لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

ويمثل 500 ألف طن من البترول نحو 3,5 ملايين برميل، أي حجم صادرات العراق النفطية اليومية.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية : نركز على رخاء شعبنا ومستعدون للعب دور أكبر في ضمان أمننا

وزير الخارجية : نركز على رخاء شعبنا ومستعدون للعب دور أكبر في ضمان أمننا
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده
موكب المومياوات ..كبسولة نيتروجين مقاومة للبكتيريا والاهتزاز

موكب المومياوات ..كبسولة نيتروجين مقاومة للبكتيريا والاهتزاز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*