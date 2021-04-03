إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

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إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا

إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=968226

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز اليوم إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ).
وأوضح فرنانديز :”في نهاية اليوم بعد تسجيل درجة حرارة 3ر37 والشعور بصداع خفيف، أجريت اختبار مستضد وأظهر نتيجة إيجابية”، مبينا أنه قام بعزل نفسه ويتبع البروتوكولات أثناء انتظار نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي ار).
وأفاد المكتب الرئاسي أن فرنانديز تلقى جرعته الأولى من لقاح “سبوتنيك في” الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا في شهر يناير بمستشفى في العاصمة بوينس آيرس.

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