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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده

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خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=968232
المناطق - وكالات

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

و بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة ، لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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