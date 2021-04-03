احدث الأخبار

انتقادات وغضب ضد احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي .. مسؤولون أمريكيون يعتبرون خطوة إدارة بايدن كارثية
أبرز المواد
 افتتاح سلسلة سباقات “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في العلا
أبرز المواد
 رغم تسجيل وفيات في بريطانيا.. خبراء: فوائد “أسترازينيكا” تفوق مخاطره
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي
منطقة الرياض
 وزير الخارجية : نركز على رخاء شعبنا ومستعدون للعب دور أكبر في ضمان أمننا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 موكب المومياوات ..كبسولة نيتروجين مقاومة للبكتيريا والاهتزاز
أبرز المواد
 إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا
أبرز المواد
 لبنان الغارق يمد اليد للعراق.. الاستشفاء مقابل النفط
أبرز المواد
 نووي إيران ولقاء فيينا .. كسر الجمود ولكن الطريق لا يزال مليئاً بالأشواك
أبرز المواد
 بلينكن: يجب أن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بـ”إجراءات متساوية”
أبرز المواد
 وفد ألماني في لبنان الأسبوع المقبل لبحث إعادة إعمار مرفأ بيروت
أبرز المواد
انتقادات وغضب ضد احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي .. مسؤولون أمريكيون يعتبرون خطوة إدارة بايدن كارثية

انتقادات وغضب ضد احتمال عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي .. مسؤولون أمريكيون يعتبرون خطوة إدارة بايدن كارثية

أبرز المواد
افتتاح سلسلة سباقات “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في العلا

افتتاح سلسلة سباقات “إكستريم إي” لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية في العلا

أبرز المواد
رغم تسجيل وفيات في بريطانيا.. خبراء: فوائد “أسترازينيكا” تفوق مخاطره

رغم تسجيل وفيات في بريطانيا.. خبراء: فوائد “أسترازينيكا” تفوق مخاطره

أبرز المواد
جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي

جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي

منطقة الرياض

جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي

جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي
http://almnatiq.net/?p=968240
الرياض - مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مؤخراً  مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لتنمية قدرات مساعدي مفوضي تنمية القيادات ، الذي نظمته افتراضيا المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي –  بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية خلال الفترة من 25 الى  31 مارس 2021، وبمشاركة 40 قائداً وقائدة يمثلون 17 جمعية من الجمعيات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة  

والقى خلال حفل الختام الذي أُقيم بالمناسبة الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي كلمة قدم فيها الشكر لجمعية الكشافة الكويتية ولهيئة الإشراف على الملتقى على جهودهم في إنجاح الملتقى وصولاً إلى تنمية قدرات المشاركين للمساهمة في وضع وتطبيق سياسة وطنية للراشدين في الكشفية على مستوى جمعياتهم بكفاءة. 

كما تضمن الحفل كلمة للمشاركين القتها نيابة عنهم بسمة العريقي من جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية ، وكلمة لقائد الملتقى الدكتور عبدالعزيز المطوع ، وكلمة لنائب رئيس جمعية الكشافة الكويتية أحمد عباس فرمن ، وعرض فلم تلفزيوني عن ابرز أحداث الملتقى ، وعددٍ من الفقرات الفنية التي قدمها المشاركين .  

وكان نائب المُدير الإقليمي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي قد استعرض قبل حفل الختام المشروعات الشخصية التي قدمها المشاركين بالملتقى والتي بلغت 78 مشروعاً شخصياً جاءت في موضوعات تحديد احتياجات الجمعية من توفير وتعيين القادة ، و جذب وتوفير القادة ، وأساليب تشجيع وتحفيز القادة ، وآليات متابعة وتقييم أداء القادة ، كما قدم بعض المشاركين وسائل تدريب مبتكرة ، حُدد فيها خطوات الإنتاج والتكاليف ، واستعرض تقييم الملتقى بناء على آراء المشاركين . 

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السنغال بذكرى استقلال بلاده
القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة شقراء

القبض على مقيم ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة شقراء
فريق فعاليات المجتمع التطوعي ومركز قوة الحركة ينظمان حملة التبرع بالدم

فريق فعاليات المجتمع التطوعي ومركز قوة الحركة ينظمان حملة التبرع بالدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*