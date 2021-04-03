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سفير إيرلندا يرحب بإعلان السعودية لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل

سفير إيرلندا يرحب بإعلان السعودية لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل
http://almnatiq.net/?p=968268
المناطق - الرياض

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيرلندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن حمد السلامة، في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
وأكد السلامة أهمية تعزيز العمل الثنائي بين المملكة وإيرلندا في شتى المجالات لاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان الإيرلندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين .
من جانبه رحب سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة بإعلان المملكة العربية السعودية لمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز أواصر العلاقة بين إيرلندا والمملكة في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلماني.
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى لها دور فاعل في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات في دول العالم، وتسعى لتعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في مختلف المجالات عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.

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