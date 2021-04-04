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ترامب يظهر بهجوم ناري: قاطعوا البيسبول

ترامب يظهر بهجوم ناري: قاطعوا البيسبول
http://almnatiq.net/?p=968278
المناطق - وكالات

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، هجوما ناريا على رابطة البيسبول الأميركية، وحث المشجعين على مقاطعة “الرياضة الشعبية” الشهيرة ، بسبب قرارها نقل مباراة كل النجوم هذا العام من مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

واعتبر ترامب أن مسؤولي رابطة البيسبول “خائفون من الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين” ، زاعمًا أن الحزب الديمقراطي ضغط لتغيير موقع المباراة بسبب قانون الانتخابات الجديد في جورجيا، الذي وقعه مؤخرًا الحاكم الجمهوري برايان كيمب.

كما استهدف هجوم الرئيس السابق المؤسسات التي أصدرت بيانات ضد قانون جورجيا.

ونقل موقع “فوكس نيوز” عن ترامب قوله: “رياضة البيسبول تخسر بالفعل أعدادًا هائلة من المشجعين، والآن يحرمون أتلانتا من مباراة كل النجوم لأنهم يخافون من الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدون بطاقة هوية للناخبين، التي نحن في أمس الحاجة إليها”.

وحث ترامب على “مقاطعة البيسبول”، “وجميع المؤسسات التي تتدخل في الانتخابات الحرة والعادلة، على حد تعبيره.

ويحظر قانون جورجيا الجديد الدعاية الانتخابية على بعد عشرات الأقدام من مركز الاقتراع، كما يتطلب تحديد الهوية للتسجيل في “الاقتراع الغيابي”، ويوسع التصويت المبكر في عطلة نهاية الأسبوع.
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وسبق أن هاجم ترامب، أثناء فترة رئاسته، رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، معتبرا أنها باتت مثل منظمة سياسية، مشيرا إل أن هذا ليس بالأمر الجيد.. سواء للرياضة أو للبلاد.

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