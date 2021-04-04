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زيدان عن مبابي: كلما كنت أفضل زاد انتقادك!

زيدان عن مبابي: كلما كنت أفضل زاد انتقادك!
http://almnatiq.net/?p=968288
المناطق - الرياض

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الانتقادات الموجهة لأداء كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي.

وكان مهاجم باريس سان جيرمان قال مؤخرا إنه سئم الانتقادات التي يتلقاها مع فريقه وكذا منتخب بلاده.

كما قال مبابي إنه سئم الإشاعات بشأن مستقبله.

وردا على سؤال بشأن انتقاد أداء مبابي مع منتخب الديوك، قال زيدان اليوم الجمعة، “للإجابة عن السؤال ومن حيث الضغط والنقد، كان الأمر دائمًا على هذا النحو في كرة القدم. كلما كنت أفضل، زاد انتقادك. إنه جزء من العملية الطبيعية. أعتقد أن الأمر سيكون كذلك بالنسبة لكيليان أو أي لاعب آخر، فهم يعرفون، حتى لو كان لديهم رد فعل، فهم يعرفون أنه سيكون دائمًا على هذا النحو. ستكون هناك انتقادات دائمًا عندما يكون أداؤهم أقل جودة وستكون هناك أشياء رائعة تقال عنه عندما يفعل أشياء جميلة. هذا لن يتغير أبدا”.

عانى مبابي كثيرا مع منتخب بلاده في ثلاث مباريات مخيبة للآمال على المستوى الشخصي رغم تحقيق منتخب الديوك لفوزين وتعادل وحيد ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

دارت في الآونة الأخيرة شائعات حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكن مهاجم باريس سان جيرمان رفض الإفصاح بشكل نهائي عن موقفه من تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي، الذي ينتهي في صيف 2022.

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