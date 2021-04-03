احدث الأخبار

بسبب الرياح وارتفاع الموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة
أبرز المواد
 5 أطعمة شائعة لها آثار جانبية على صحة الإنسان.. تعرّف عليها
أبرز المواد
 الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران
أبرز المواد
 الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦
أبرز المواد
 الإمارات تسجل 2,084 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
أبرز المواد
 مدني الشرقية يعرف مستفيدي” ترميم ” بمخاطر الحرائق وأهمية وسائل السلامة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: تكشف عن أبرز تفاصيل مبادرة “أنسنة المدن”
المنطقة الشرقية
 ٩٠ قناة فضائية تنقل مراحل سباق اكستريم إي العلا إلى ١٨٠ دولة
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد السعودي للسيارات : المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية
أبرز المواد
 القبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بجدة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية”: ضبط 1782 مخالفة لأنظمة العمل و 186 للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “التجارة”: 100 ألف قراءة فورية ورصد لأسعار 219 سلعة خلال الربع الأول من 2021
أبرز المواد
بسبب الرياح وارتفاع الموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة

بسبب الرياح وارتفاع الموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة

أبرز المواد
5 أطعمة شائعة لها آثار جانبية على صحة الإنسان.. تعرّف عليها

5 أطعمة شائعة لها آثار جانبية على صحة الإنسان.. تعرّف عليها

أبرز المواد
الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران

الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران

أبرز المواد
الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦

الجمارك: منع استيراد السيارات المستعملة قبل ٢٠١٦

أبرز المواد

القبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بجدة

القبض على شخصين ظهرا في مقاطع فيديو يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بجدة
http://almnatiq.net/?p=968290
المناطق - جدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة محافظة جدة ،بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شخصان يقومان بترويج مواد مخدرة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تحديد هويتهما والقبض عليهما وضبط ما بحوزتهما من مواد مخدرة، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، في العقدين الثاني والثالث من العمر.
وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

بسبب الرياح وارتفاع الموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة

بسبب الرياح وارتفاع الموج.. إيقاف الملاحة البحرية في ميناء جدة
5 أطعمة شائعة لها آثار جانبية على صحة الإنسان.. تعرّف عليها

5 أطعمة شائعة لها آثار جانبية على صحة الإنسان.. تعرّف عليها
الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران

الأفواج الأمنية تباشر مهامها في الحصينية وبئر عسكر بنجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*