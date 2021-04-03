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رئيس الاتحاد السعودي للسيارات : المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية

رئيس الاتحاد السعودي للسيارات : المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية
http://almnatiq.net/?p=968294
المناطق - الرياض

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية عن فخره بالتميَّز الذي تحقق في تنظيم البطولات الدولية التي تم استضافتها في المملكة لرياضة السيارات بمختلف تصنيفاتها سواءً السيارات ذات الوقود أو السيارات الكهربائية أو الرايات الصحراوية، مبيناً أن هذه المنجزات تجسد ما تمتلكه المملكة من مقومات وكفاءات فينة في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية.
وقال سموّه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية خلال إشرافه على فعاليات مراحل سباق اكستريم إي العلا للسيارات الكهربائية التي تنطلق اليوم : ” إن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة استضافات عديدة ومتنوعة, كوّنت لدينا خبرة في تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات, بدءاً بسباق الأبطال في 2018 ثم تبعها في نفس السنة سباق الفورميلا أي، تلاه استضافة سباق رالي داكار وجولات بطولة العالم للراليات الصحراوية, فالمملكة تتميز بتوفر الإمكانيات والبنى التحتية, والقدرات البشرية والمالية التي تجعل المملكة قادرة بحول الله على استضافة أكبر البطولات وبأعلى المعايير الاحترافية والمواصفات وبكفاءة عالية.
وأضاف سموه : أثبتنا خلال السنوات الثلاث الماضية أن المملكة قادرة على استضافة البطولات بتميز وبنجاح , واستطعنا تكوين فريق قادر على إدارة الفعاليات وعكس الصورة الحقيقية لقدرات والإمكانات الوطنية المملكة، وتحديداً في في رياضة السيارات والدراجات النارية وغيرها من الفعاليات على المستوى العالمي .
وبيّن سموهّ أن روزنامة الاتحاد السعودي للسيارات ثرية بالعديد من الفعاليات التي تقام على مدار العام محلياً أو دولياً, أهمها استضافة المملكة في نهاية هذا العام لسباق “الفورميلا ون” بمنطقة الكورنيش في محافظة جدة.

المكثفات النفطية، وهي عبارة عن نفط خام خفيف يستخرج من الغاز الطبيعي

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