مدني الشرقية يعرف مستفيدي” ترميم ” بمخاطر الحرائق وأهمية وسائل السلامة

نفذت جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني بالشرقية ورشة عمل عن أخطار الحرائق وسبل حماية الأسر منها وطرق استخدام أدوات السلامة وكيفية التصرف عند حدوث حريق بشكل عام كما تناولت الورشة مخاطر دخان الحريق واجراءات ووسائل السلامة المطلوبة في المنزل .

وقدم الورشة المقدم عبد الهادي الشهراني مدير إدارة التوعية الوقائية والمتحدث الرسمي للدفاع المدني بالشرقية والمهندس تركي التركي مهندس كهرباء مختص بالسلامة الكهربائية وسلامة المنتجات ومطلق السبيعي مشرف أول على البيئة والصحة والسلامة بإحدى الشركات بحضور المدير التنفيذي للجمعية علي الأسمري ومنسوبي الجمعية وعدد من المستفيدين من خدمات الجمعية .

وتم خلال الورشة التعريف بالدفاع المدني وأهم أعماله ورؤيته كما قدمت الدكتورة آلاء الدبيكل من هيئة الهلال الأحمر السعودي جزءا من الورشة حول الإسعافات الأولية .