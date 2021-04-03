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الإمارات تسجل 2,084 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

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الإمارات تسجل 2,084 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

الإمارات تسجل 2,084 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
http://almnatiq.net/?p=968306
المناطق_واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية 2,084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 468,023 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1,504 وفيات، مشيرة إلى تماثل 2,210 حالات للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 452,321 حالة.

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