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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز تكرم الفائزين في دورتها الثامنة غداً

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز تكرم الفائزين في دورتها الثامنة غداً
http://almnatiq.net/?p=968325
المناطق_واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله ــ، يكرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي المهندس أحمد الراجحي، غداً (الأحد) الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة للعام 2020 .
وخصصت الجائزة موضوعها للعام الحالي عن “العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر”، تفاعلاً منها مع جائحة كورونا، وحددت خمسة أفرع للتميز: التميز في الإنجاز الوطني، والتميز في الوقف الإسلامي، والتميز في العمل الاجتماعي، والتميز لروُّاد العمل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وتقدّم للجائزة في الدورة الثامنة 404 مرشحين جهاتٍ وأفراداً لفروع الجائزة الخمسة كافة ، انتقل منهم لمرحلة التقييم 37 مرشحاً، ومن ثم وصل منهم لمرحلة التحكيم النهائية 17 مرشحاً، وبعد القرار النهائي وتطبيق معايير الجائزة والزيارات الميدانية لمواقع المرشحين من قبل لجان التحكيم، استقر الرأي على 7 فائزين.
وأعلنت أمانة الجائزة مؤخراً عن أسماء الفائزين في دورتها الحالية للعام 2020، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفة بين وزارة التعليم عن برنامج “منصة مدرستي”، و وزارة الصحة عن برنامج “التطوع الصحي في وزارة الصحة”، فيما فاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي الهيئة العامة للأوقاف عن وقف “أوقاف الهيئة العامة للأوقاف”، وفاز في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عن مبادرة “مبادرة خير المدينة”، وفاز في فرع التميز لروُّاد العمل الاجتماعي الشيخ عبدالله إبراهيم السبيعي، وفاز في  فرع المسؤولية الاجتماعية الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن مبادرة “برامج مجتمعية نفذت خلال جائحة كورونا”، وشركة صدارة للكيميائيات عن مبادرة “دعم وزارة الصحة والقطاع الصحي لدى لمساندة جهود المملكة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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