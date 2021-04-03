أمير القصيم يواسي أسرة الناقي

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واسى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم , أسرة الناقي في وفاة الشيخ سعود بن عبدالله بن ناقي ـ رحمه الله ـ.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بأبناء الفقيد, حيث قدم سموه تعازيه لذويه كافة , سائلاً الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه المولى فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وعبر أبناء وذوي الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم لتقديمه واجب العزاء ومواساته لهم ، سائلين الله أن لا يري الجميع مكروهاً.