قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان “جنى”

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المناطق_حائل

رسمت الطفلة جنى بنت عبدالكريم العيد، قوة هزيمتها ومحاربتها للسرطان، بإصرارها وعزيمتها على أن تجعل منه عارضًا بسيطًا لا يثنيها عن ممارسة حياتها الطبيعية.

“محمد الخمسان” هاوي الإبداع والتصوير ومصوِّر إمارة منطقة حائل الذي أهدى “جنى” فيديو من تصويره وإنتاجه، ترجم من خلال الفيديو شعارها في الحياة “بوقف حياتي عشان شيء بسيط؟” بعد أن رصدها بأحد كافيهات صديقه عبدالله السعدي الذي ترتاده “جنى” بعد أن نسّق بينهما “السعدي” على ذلك.

“الخمسان” قال في حديثه لـ”سبق”: “لم أتوقع أن أرى طفلة بعقل فتاة ذات عزيمة وإصرار وحب لتعلم كل ما تراه من علم أو مهنة تقع عليها عيناها”.

وأضاف: “كانت وهلتي الأولى أن ألتقي طفلة لملمت نفسها فأصبحت عظامًا بلا جسد، أصبح خاويًا، ميتًا رغم سريان روحه، توقعت أن أرى بقايا إنسان يحطمه اليأس؛ إلا أنني فُجئت بامرأة عاقل طموح شغوف لمعرفة كل جديد في حياتها عكسنا نحن الأصحاء”.

وقال: “لا أخفيك أخي أنني لم أُجِدِ التصوير أمامها رغم إبداعي فيه ولله الحمد؛ وذلك لوقوفي أمام فتاة شعلة في الإبداع والطموح، أبهرتنا برسمها لحياتها بشكل جذّاب وطموح واسع، وحديثها معنا حديث لا ينطق به إلا الكبار الذي يرون بعين الثقة، الأمل والمستقبل أمامهم باهر، وألا يقف أمامهم شيء؛ إذ فاجأتنا بعبارة: “بوقف حياتي عشان شيء بسيط؟”.

وأردف: “لقد رأينا طاقة قادمة بحول الله ستبدع –إن شاء الله- في عدة مجالات وليس مجالًا واحدًا فقط”.

وظهر في الفيديو الذي قام به “الخمسان” الطفلة “جنى” وهي تمسك بكاميرا التصوير وتبدع في التصوير، وكذلك وهي تقوم بتحضير القهوة في المقهى الذي ترتاده، فيما أشار مالك المقهى إلى أنه بصدد توظيفها في المقهى لكسب إبداعها وتساهم في نجاح العمل.

مقطع الفيديو الذي قام به “الخمسان” ساهم في حرص الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل على استقبال الطفلة؛ إذ استقبلها ووالديها بمكتبه، كما استقبل صاحب مبادرة تكريم الطفلة في أحد مقاهي المنطقة عبد الله السعدي.

ونوه الأمير إلى دعم القيادة الحكيمة والاهتمام بالحالات الصحية للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، مشيدًا بما أظهرته الطفلة من عزيمة وإرادة قوية تعد مثالًا وقدوة، سائلًا الله لها الشفاء والعون، مقدمًا في ختام اللقاء إهداءً خاصًّا للطفلة جنى عبارة عن “بلايستيشن PS5”.

وأعربت الطفلة ووالداها عن شكرهم لنائب أمير حائل، وما لكلماته من أثر إيجابي على نفوسهم جميعًا، وليس على “جنى” فقط.

من جهته قدّم مجلس “شباب منطقة حائل” العضوية الشرفية لـ”جنى”.

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