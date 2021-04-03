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أمانة الشرقية ترسم مفاهيم جديدة لتطوير المدن

أمانة الشرقية ترسم مفاهيم جديدة لتطوير المدن
http://almnatiq.net/?p=968358
المناطق_واس

رسمت أمانة المنطقة الشرقية مفهوما جديدا لتطوير المدن السعودية لتنافس أفضل المدن العالمية، من خلال أبرز تفاصيل مشاريع “أنسنة المدن” التي يتم العمل عليها حاليا، وتأتي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتطوير المدن.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة تعمل حاليا على استكمال أعمال الدارسات والتصاميم لتطوير منطقة الخبر الشمالية لتصبح منطقة نموذجية بمفهوم الأنسنة نظرا لأهميتها المستمدة من موقعها المطل على الواجهة البحرية للخبر ولكونها منطقة مركزية جاذبة للأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل حاليا على تطوير الشارع الثالث عشر بالمنطقة المركزية بالدمام، وتطوير الطرق المحورية بحي السلام والتي تربط بين المنطقة المركزية بالدمام ومنطقة الكورنيش فيما يجري العمل على تنفيذ أعمال تطوير الشوارع الداخلية بحي البديع والسلام لتصبح أحياء نموذجية تحقق معايير الأنسنة، إضاف إلى الانتهاء من جميع الدراسات والتصاميم لتطور بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام لتكون محورًا تجاريًا وترفيهيا يراعي معايير الأنسنة والوصول الشامل.
وأكد أن مشاريع “أنسنة المدن” ستعمل على تحويل مدن المنطقة إلى وجهات حضارية مميزة وجاذبة للسكان والزوار وتحولها إلى وجهات مستقبلية عالية المستوى، لافتا النظر إلى أن الأمانة وضعت معايير عدة لتحديد الأولويات لتطبيق مفهوم الأنسنة بمدن المنطقة، عبر تطوير عدد من المواقع بأهداف تطويرية، تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ وتحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي اشتملت على تعزيز البعد الإنساني من خلال تهيئة المنطقة وجعلها صحية ومريحة وصديقة للبيئة.

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