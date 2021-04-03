ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الختامي للموسم الحالي

المناطق_واس

أقام ميدان فروسية الجبيل أمس، سباقه الختامي الـ ١٧ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بحضور محافظ الجبيل عبد الله العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وإدارة الميدان والرعاة وملاك الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من خمسة أشواط، جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وآفراس ربحت (٠-٣)، ومسافة ٢٠٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد “يهدف” لإسطبل إسحاق التركماني، وفي الشوط الثاني المخصص أفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، ومسافة ٢٠٠٠م فازت بالمركز الأول الفرس “أفكاري” لإسطبل خالد الفرماوي، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، ومسافة ٢٠٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد “متلاحم” لإسطبل حماد المطيري، أما الشوط الرابع المخصص حصن وآفراس مفتوح ٤ سنوات ومسافة ٢٠٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد “سعد الخوي” لإسطبل فارس الفتوح.

وفي الشوط الخامس المخصص أفراس مفتوح ٣ سنوات، ومسافة ١٤٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد “رجوان السلام” لإسطبل إسماعيل اليوسف.