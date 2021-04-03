احدث الأخبار

علماء يكشفون لغز مقتل مومياء مصرية بعد 2600 عام
أبرز المواد
 أمانة الطائف تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية على المحال التجارية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات
أبرز المواد
 شرطة المدينة تطيح بـ3 لصوص سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات
أبرز المواد
 أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه “الردف” التفاعلية
منوعات
 نائب وزير الحج والعمرة: تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي
أبرز المواد
 مهرجان عفت لأفلام الطالبات بطعم الأوسكار!
أبرز المواد
 ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الختامي للموسم الحالي
أبرز المواد
 أمانة الشرقية ترسم مفاهيم جديدة لتطوير المدن
أبرز المواد
 قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان “جنى”
أبرز المواد
 أمانة عسير وبلدياتها تغلق ٢٨٩ منشأةً وتضبط ١٤٣٥ مخالفة خلال ٧٧٠٥ جولات رقابية على المطاعم في أسبوع
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

علماء يكشفون لغز مقتل مومياء مصرية بعد 2600 عام

علماء يكشفون لغز مقتل مومياء مصرية بعد 2600 عام

أبرز المواد
أمانة الطائف تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية على المحال التجارية

أمانة الطائف تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية على المحال التجارية

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

أبرز المواد
شرطة المدينة تطيح بـ3 لصوص سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

شرطة المدينة تطيح بـ3 لصوص سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

أبرز المواد

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الختامي للموسم الحالي

ميدان فروسية الجبيل يقيم سباقه الختامي للموسم الحالي
http://almnatiq.net/?p=968361
المناطق_واس

أقام ميدان فروسية الجبيل أمس، سباقه الختامي الـ ١٧ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بحضور محافظ الجبيل عبد الله العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وإدارة الميدان والرعاة وملاك الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.
وتكون السباق من خمسة أشواط، جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وآفراس ربحت (٠-٣)، ومسافة ٢٠٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد “يهدف” لإسطبل إسحاق التركماني، وفي الشوط الثاني المخصص أفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، ومسافة ٢٠٠٠م فازت بالمركز الأول الفرس “أفكاري” لإسطبل خالد الفرماوي، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، ومسافة ٢٠٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد “متلاحم” لإسطبل حماد المطيري، أما الشوط الرابع المخصص حصن وآفراس مفتوح ٤ سنوات ومسافة ٢٠٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد “سعد الخوي” لإسطبل فارس الفتوح.
وفي الشوط الخامس المخصص أفراس مفتوح ٣ سنوات، ومسافة ١٤٠٠م فاز بالمركز الأول الجواد “رجوان السلام” لإسطبل إسماعيل اليوسف.

روابط ذات صلة

علماء يكشفون لغز مقتل مومياء مصرية بعد 2600 عام

علماء يكشفون لغز مقتل مومياء مصرية بعد 2600 عام
أمانة الطائف تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية على المحال التجارية

أمانة الطائف تنفذ أكثر من 2500 جولة رقابية على المحال التجارية
أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

أمير منطقة جازان يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*