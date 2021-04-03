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شرطة المدينة تطيح بـ3 لصوص سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

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شرطة المدينة تطيح بـ3 لصوص سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

شرطة المدينة تطيح بـ3 لصوص سرقوا 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات
http://almnatiq.net/?p=968377
المناطق_واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا سرقة (14) بطارية شحن لأبراج اتصالات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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