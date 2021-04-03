هيئة قناة السويس تعلن انتهاء أزمة تكدس السفن المتأخرة

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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم (السبت)، اكتمال عبور كل السفن التي كانت تنتظر في المجرى الملاحي للقناة، وعددها 422 سفينة بإجمالي حمولات 26 مليون طن، منذ جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” في 23 مارس الماضي، وبدأت الهيئة تسيير السفن المنتظرة، بعد تعويم السفينة الجانحة، في 29 مارس الماضي.

وذكر رئيس هيئة القناة أسامة ربيع، في بيان أوردته “فرانس 24” أن التقارير الملاحية، سجلت عبور المجموعة الأخيرة من السفن التي كانت تنتظر منذ وقوع الحادث، وعددها 61 سفينة، إلى جانب 24 سفينة جديدة استقبلتها القناة بعد استئناف حركة الملاحة، ليصل إجمالي عدد السفن التي عبرت، اليوم إلى 85 سفينة، بينها 35 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن، و50 سفينة من اتجاه الجنوب بإجمالي حمولات 1.5 مليون طن، ما ينهي أزمة تكدس السفن التي كانت مستمرة منذ نحو أسبوعين.

وأدى تعطل الحركة في القناة، إلى حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، بعد أن جنحت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر، وتسببت في تعطل المجرى الملاحي، واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة الأسبوع، لتعويمها، بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.