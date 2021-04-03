تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد على مناطق المملكة

قال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، إنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وبين المركز أن الرياح يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تكون السماء غائمة جزئيا على شرق ووسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة، وتسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة 37 درجة مئوية، فيما تسجل طريف 7 درجات.