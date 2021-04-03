احدث الأخبار

مصر.. السيسي يصل المتحف القومي للحضارة لاستقبال المومياوات الملكية
أبرز المواد
 إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء
أبرز المواد
 وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر
أبرز المواد
 الكويت.. تسجيل 12 حالة وفاة و1235 إصابة جديدة بـ”كورونا”
أبرز المواد
 نائب وزير “الحج والعمرة” يؤكد اتخاذ إجراءات استباقية تسهم في زيادة عدد المعتمرين
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد على مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير حائل يوجِّه بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات
أبرز المواد
 الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تشيد بمبادرتي ” السعودية الخضراء” و ” الشرق الأوسط الأخضر”
أبرز المواد
 الأمن العام يشدد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية .. ويحذر: “القرار بيدك”
أبرز المواد
 أكثر من 41 ألف مستفيد من عيادات “تطمن” بحفر الباطن
أبرز المواد
 هيئة قناة السويس تعلن انتهاء أزمة تكدس السفن المتأخرة
أبرز المواد
 علماء يكشفون لغز مقتل مومياء مصرية بعد 2600 عام
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر.. السيسي يصل المتحف القومي للحضارة لاستقبال المومياوات الملكية

مصر.. السيسي يصل المتحف القومي للحضارة لاستقبال المومياوات الملكية

أبرز المواد
إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء

إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء

أبرز المواد
وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر

أبرز المواد
الكويت.. تسجيل 12 حالة وفاة و1235 إصابة جديدة بـ”كورونا”

الكويت.. تسجيل 12 حالة وفاة و1235 إصابة جديدة بـ”كورونا”

أبرز المواد

الكويت.. تسجيل 12 حالة وفاة و1235 إصابة جديدة بـ”كورونا”

الكويت.. تسجيل 12 حالة وفاة و1235 إصابة جديدة بـ”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=968413
المناطق - واس:

سجلت الكويت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 235989 حالة، فيما سجلت 12 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1339 حالة وفاة .

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند في تصريح له اليوم : أنه تم تسجيل 1264 حالة شفاء من الإصابة “بكوفيد – 19” في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 220521 حالة.

واضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 239 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14129 حالة.

روابط ذات صلة

مصر.. السيسي يصل المتحف القومي للحضارة لاستقبال المومياوات الملكية

مصر.. السيسي يصل المتحف القومي للحضارة لاستقبال المومياوات الملكية
إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء

إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء
وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*