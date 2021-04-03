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وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر

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وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر
http://almnatiq.net/?p=968416

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي النصر لمدة 4 سنوات برئاسة مسلي بن مهدي آل معمر.

وضمت عضوية مجلس إدارة النادي كل من المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العمراني، وتركي بن فهد المشيقح، وفيصل بن محمد أبو ساق، وعبدالعزيز بن عبدالله العمران، ومحمد بن عبدالعزيز الشتوي ، ومنصور بن سعد بن زومه، ومعتز بن مزروع المزروع.

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