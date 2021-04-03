إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء

المناطق - واس:

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع أكثر من 40 جولة رقابية صحية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.



وأوضحت بلدية رفحاء، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية ، ومخالفة 23 منشأة تجارية أخرى، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية من قبل المراقبين الصحيين والمراقبات الصحيات بالبلدية؛ لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حفاظًا على صحة الجميع.