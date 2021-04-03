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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء

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إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء

إغلاق ومخالفة 26 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في رفحاء
http://almnatiq.net/?p=968422
المناطق - واس:

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع أكثر من 40 جولة رقابية صحية، شملت معظم المراكز والمحال التجارية وأسواق النفع العام؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية، وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت بلدية رفحاء، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية ، ومخالفة 23 منشأة تجارية أخرى، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية من قبل المراقبين الصحيين والمراقبات الصحيات بالبلدية؛ لرصد جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حفاظًا على صحة الجميع.

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