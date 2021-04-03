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مؤسس “إكستريم إي”: جمال العلا أخذنا لمستوى أكثر إثارة من المنافسات

مؤسس “إكستريم إي”: جمال العلا أخذنا لمستوى أكثر إثارة من المنافسات
http://almnatiq.net/?p=968430
المناطق - واس:

أبدى المؤسس والرئيس التنفيذي لسباقات اكستريم إي للسيارات الكهربائية اليخاندرو اغاغ إعجابه بالمستوى التنظيمي الذي شهدته النسخة الأولى من منافسات البطولة المقامة حالياً في العلا.

وقال آغاغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : أرى أن العلا هي المكان الأمثل للبطولة لما تحتويه من مواقع فريدة وباهرة لامثيل لها على الإطلاق وقد شجعتنا المقومات الطبيعية على أن تكون العلا مكان انطلاقتنا.

وأشاد اغاغ بعمل الاتحاد السعودي للسيارات ووزارة الرياضة في تسهيل إقامة البطولة بالإضافة إلى جهود وزارة الصحة السعودية المتعلقة بتنفيذ الاحترازات الصحية ، كما أشاد بتنظيم البطولات التي اقيمت في المملكة مؤخرا كسباق فورمولا إي , متأملاً إقامة البطولة العام القادم في المملكة التي تعد إحدى مراكز إكستريم إي المهمة.

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