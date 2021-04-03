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موكب المومياوات الملكية يصل إلى المتحف القومي للحضارة

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وزير الآثار المصري يُعلن موعد زيارة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة

وزير الآثار المصري يُعلن موعد زيارة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة

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وزير الآثار المصري يُعلن موعد زيارة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة

وزير الآثار المصري يُعلن موعد زيارة المومياوات الملكية في المتحف القومي للحضارة
http://almnatiq.net/?p=968440
المناطق - وكالات:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، موعد فتح أبواب المتحف القومي للحضارة لاستقبال الجمهور، وقال منذ قليل، إن المتحف سيفتح أبواب القاعة المركزية غدًا أمام جميع الزوار.

يبدأ المتحف القومي للحضارة في استقبال المصريين والسائحين العرب والأجانب يوميًا من السبت حتى الخميس بدءًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، أما يوم الجمعة فسيفتح المتحف أبوابه فترتين: (الصباحية) تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، و(المسائية) تبدأ من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً.

أما قاعة المومياوات الملكية، فسيتم السماح بزيارتها ابتداء من يوم ١٨ أبريل المقبل، الذي يوافق يوم التراث العالمي، حيث إنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه.

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد وافق على منح تخفيض بنسبة ٥٠% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من ٤ إلى ١٧ أبريل ٢٠٢١، لزيارة قاعة العرض المركزي.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في جلسته الأخيرة على السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي ٤ و٥ إبريل، وذلك بعد افتتاحها.

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