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بالعجلات الحربية.. موكب المومياوات الملكية يتحرك من التحرير إلى الفسطاط في مشهد مهيب

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بالعجلات الحربية.. موكب المومياوات الملكية يتحرك من التحرير إلى الفسطاط في مشهد مهيب

بالعجلات الحربية.. موكب المومياوات الملكية يتحرك من التحرير إلى الفسطاط في مشهد مهيب
http://almnatiq.net/?p=968455
المناطق - وكالات:

تحرك موكب المومياوات الملكية المصرية، الذي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر الفرعونية، من المتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وسط احتفالات ضخمة تنقلها وسائل إعلام عالمية.

وتعود المومياوات لعصور الأسر الفرعونية الـ 17 و18 و19 و20، ومن بينها مومياوات الملوك رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون.

ومرّ الموكب الذي تقدمته العجلات الحربية من أمام مسلة الملك رمسيس الثاني بميدان التحرير واتجه إلى ميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي، فكورنيش النيل حتى يصل إلى قصر العيني، ومنه إلى سور مجرى العيون.

وستكون نهاية الموكب الملكي إلى مقياس النيل بالروضة، ثم إلى منطقة الفسطاط، حتى يستقر في محطته الأخيرة؛ وهي المتحف القومي للحضارة المصرية.

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