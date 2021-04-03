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موكب المومياوات الملكية يصل إلى المتحف القومي للحضارة

موكب المومياوات الملكية يصل إلى المتحف القومي للحضارة

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موكب المومياوات الملكية يصل إلى المتحف القومي للحضارة

موكب المومياوات الملكية يصل إلى المتحف القومي للحضارة
http://almnatiq.net/?p=968459
المناطق - وكالات:

وصل منذ قليل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وتأتي عملية نقل المومياوات الملكية ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري.

ويضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات.

ومن المقرر أن يتحرك موكب المومياوات من المتحف المصري إلى ميدان التحرير ثم إلى ميدان سيمون بوليفار ثم إلى كورنيش النيل حتي حي السيدة زينيب ثم مصر القديمة وحتي منطقة الفسطاط ومتحف الحضارة.

ويحظى الحدث بتغطية إعلامية خاصة حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن تأكيد 400 قناة تليفزيونية نقلها للحدث، نصفها قنوات عالمية.

نقلًا عن “المصري اليوم”

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